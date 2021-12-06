Метеоролог сообщил о приходе 60-градусных морозов на север России

7 и 8 декабря в Якутии ожидаются аномальные морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 62 градусов ожидается в ближайшие дни в Якутии. Такой прогноз URA.RU дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

«В Якутии, в Оймяконе, 7—8 декабря ожидается 60—62 градуса мороза. Не помню, чтобы в начале декабря там были такие морозы. В Верхоянске ожидается минус 53 — минус 56. Связано это с устойчивым сохранением области высокого давления и постоянным эффектом радиационного выхолаживания. Идет постоянное понижение температуры», — объяснил Александр Шувалов.

По словам метеоролога, сильные морозы ожидаются в ближайшие дни также в Магаданской области и ХМАО. «В ближайшие два-три дня от Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска до континентальных районов Чукотки тянется такая полоса до -45 градусов. Севернее циклон прикрывает Норильск, Хатангу в Красноярском крае, поэтому там ожидается -30 — -32, ветер, небольшой снег. А на юге, это Забайкалье, Амурская область, Благовещенск, Иркутск, видна положительная аномалия до -12 — -14 градусов, это выше нормы. Получается такой слоеный температурный пирог», — подчеркнул Шувалов.

Собеседник агентства добавил, что в прибрежных районах ожидается сильный ветер. «Основной удар придется на побережье Магаданской области и восточное побережье Камчатки, в Охотском море волны 7 декабря достигнут высоты четырех-шести метров, ожидается штормовой ветер до 20—25 м/с, 6—7 декабря на побережье Чукотского моря — до 34 м/с. 7 декабря на юге Камчатского края возможен мокрый снег, метель, ветер до 25 м/с», — заявил Шувалов.