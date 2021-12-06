В Кремле ждут от правительства РФ план борьбы с «Омикроном»

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления штамма омикрон прорабатывается правительством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Обновленный план борьбы с коронавирусом с учетом появления нового штамма «Омикрон» пока не представлен президенту РФ. Работа над ним в правительстве продолжается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В штабе правительства проведена работа», — отметил Дмитрий Песков. Когда будет представлен обновленный план действий, пока информации нет.

Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству обновить план противодействия коронавирусу, с учетом появления «Омикрона». В СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Однако пока официального подтверждения она не получила.

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Обновленный план борьбы с коронавирусом с учетом появления нового штамма «Омикрон» пока не представлен президенту РФ. Работа над ним в правительстве продолжается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «В штабе правительства проведена работа», — отметил Дмитрий Песков. Когда будет представлен обновленный план действий, пока информации нет. Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству обновить план противодействия коронавирусу, с учетом появления «Омикрона». В СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Однако пока официального подтверждения она не получила.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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