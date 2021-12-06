В Кремле ждут от правительства РФ план борьбы с «Омикроном»

Обновленный план по борьбе с коронавирусом из-за появления штамма омикрон прорабатывается правительством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Обновленный план борьбы с коронавирусом с учетом появления нового штамма «Омикрон» пока не представлен президенту РФ. Работа над ним в правительстве продолжается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В штабе правительства проведена работа», — отметил Дмитрий Песков. Когда будет представлен обновленный план действий, пока информации нет.

Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству обновить план противодействия коронавирусу, с учетом появления «Омикрона». В СМИ появилась информация, что в России зарегистрирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавируса. Однако пока официального подтверждения она не получила.