Хранение ядерных отходов вызывает опасения свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство нового хранилища радиоактивных отходов на территории Белоярской атомной электростанции (БАЭС) опасно для здоровья свердловчан. Таким мнением с URA.RU поделился инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

«По поводу строительства хранилища были слушания, я в них участвовал. Я так с трибуны и говорил: „Ребята, у вас здесь будет могильник!“ Сейчас на территории БАЭС огромное количество хранилищ: для жидких радиоактивных отходов и для твердых. Плюс построили новый реактор, который тоже будет производить радиоактивные отходы. Этот вопрос на БАЭС крайне острый», — считает Андрей Ожаровский.

Эколог называет Белоярскую атомную электростанцию самой грязной в стране. По его словам, в регионе имеется уникальный природный объект — Ольховское болото, которое официально является пунктом размещения радиоактивных отходов БАЭС. В ноябре Ожаровский произвел там замеры, результаты которых превысили допустимую норму.

«Отложения цезия на реке Ольховке — это ужас-ужас. Не с Чернобыля же он прилетел, конечно с болота. Радионуклиды попадают в окружающую среду, в организм человека. А внутреннее облучение намного опаснее внешнего, оно приводит к раковым заболеваниям», — говорит эксперт.

За комментарием URA.RU обратилось на Белоярскую атомную электростанцию. «На территории станции будет строиться не хранилище для радиоактивных отходов, а пункт захоронения для очень низкоактивных отходов (ОНАО). Они содержат техногенные радионуклиды промышленного характера. Также ведется строительство комплекса переработки жидких радиоактивных отходов. Результат этой переработки мы передаем на постоянное хранение нашему национальному оператору в Новоуральск, на территории станции мы его не храним», — объяснил руководитель управления информации и общественных связей БАЭС Андрей Яшин.