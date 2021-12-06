Вора в законе Звиада Тбилисского лишили титула

Воры в законе из клана Кардава-Мзареула запретили арестантам обращаться к Звиаду Тбилисскому Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Воры в законе из клана Кардава-Мзареула лишили титула криминального авторитета Звиада Тбилисского (Звиада Озманова). Они распространили в местах лишения свободы безымянное письменное обращение (прогон), в котором поставили под сомнение его статус.

«Арестанты, к Звиаду не обращаться по общим делам, равно как он не может решать судьбы людей, ибо мы, Воры, имеем к нему массу претензий! Арестанты, следуйте данному наказу, ибо за несоответствие будет строгий подход и к ответу призовем всех», — сообщается в письме, опубликованном на портале «Прайм Крайм».

Издание предполагает, что обращение составили воры в законе Ника Гагринский, Гога Питерский и Тимур Капбы. Прогон распространили, прежде всего, в регионах, подконтрольных Озманову: Башкирии, Ульяновской и Нижегородской областях. Лишившийся титула вор в законе в ответ поставил под сомнение статус Капбы.

По данным СМИ, претензии к Озманову касаются «общака», который он на протяжении длительного времени собирал и тратил на себя. На эти деньги вор в законе купил две квартиры в Москве и дом в Турции, сообщает источник. Недвижимость была зарегистрирована на жену Озманова.

Звиад Тбилисский осужден по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере») и приговорен к 10 годам лишения свободы. Ранее он также отбывал наказание по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Ранее осужденные исправительной колонии № 2 города Салавата, где находился вор в законе, отказались признать его титул. Предполагалось, что такое указание дал известный криминальный авторитет Эдуард Асатрян по кличке «Эдик Осетрина» и ряд других воров из его окружения. Они полагали, что Озманов тесно сотрудничал с администрацией всех мест лишения свободы, в которых оказывался.