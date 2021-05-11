Главой Кургана впервые стала женщина

О новых обязанностях Елены Ситниковой стало известно на заседании гордумы Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполнять обязанности мэра Кургана будет замглавы города Елена Ситникова. Решение было принято 12 мая на внеочередном заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU. Ситникова стала первой женщиной, которая возглавила курганскую мэрию.

«Временно исполняющей обязанности главы города Кургана предлагается определить Ситникову Елену Вячеславовну», — предложила депутат Любовь Силантьева. Ситникова приступит к своим обязанностям с 13 мая. Ранее дума согласилась с решением Андрея Потапова уйти с поста главы города.

Елену Ситникову в феврале 2020 года назначили на пост замглавы Кургана и директора департамента социальной политики. До этого она работала в администрации Кетовского района. Ранее источники URA.RU сообщали, что Ситникова может временно занять пост главы города.

12 мая на сайте гордумы появилась информация о рассмотрении вопроса досрочного прекращения полномочий главы города Кургана. Разговоры о возможной отставке Потапова появились летом 2020 года.