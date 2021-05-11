11 мая 2021

Дума Кургана отправила мэра в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Дума. Необр
Ранее Андрей Потапов написал заявление об отставке Фото:

Депутаты курганской гордумы приняли отставку мэра Андрея Потапова. Решение было принято 12 мая на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.

«Решение [об отставке] принято. Большое спасибо [Андрей Юрьевич] за вашу работу», — подвел итог председатель гордумы Игорь Прозоров. Последний день работы Потапова в мэрии — 12 мая. На заседании он подвел итоги работы мэрии за время своего руководства. Он отметил, что уходит по состоянию здоровья.

Информация о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий главы Кургана появилась на сайте муниципалитета 12 мая. Также Потапова наградили почетной грамотой курганской гордумы, а также грамотой от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Ранее о том, что мэр подал заявление об отставке, URA.RU сообщил источник.

Слухи об отставке Потапова появились летом 2020 года. По одним данным, Потапов собирается переехать в один из регионов в Центральной части Росси, по другим — уйти к губернатору региона Вадиму Шумкову на из руководящий пост.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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