Янукович отозвал адвокатов, защищающих его по делу о госизмене

Адвокаты Виктора Януковича сосредоточатся на донесении его позиций до международных институтов, заявил Виталий Сердюк Фото: Макс Новиков © URA.RU

Бывший президент Украины Виктор Янукович отозвал своих адвокатов от участия в деле о государственной измене, которое рассматривалось в Верховном суде республики. Как сообщил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк, такое решение было принято из-за незаконных действий со стороны суда.

«Наши возможности как защиты в данный момент ограничены как Верховным судом, так и невозможностью проведения встреч с клиентом и обеспечения его участия в заседаниях суда. Ввиду отсутствия у нас возможности обеспечить право на защиту, клиент отзывает нас от участия в деле о потере Крыма и поручает сконцентрироваться на донесении его позиции до международных институций, в том числе до ЕСПЧ, и на делах, связанных с событиями на Майдане», — цитирует Виталия Сердюка ТАСС.

Сейчас в Верховном суде Украины рассматривается кассационная жалоба на приговор, который признавал Януковича виновным в государственной измене. По мнению адвоката, последние заседания показали, что суд намерен как можно быстрее вынести решение. Все ходатайства, которые подавали представители Януковича, не были приняты судом.

Сердюк уточнил, что Верховный суд повторил практику суда первой инстанции и не допустил экс-президента к участию в деле. Судьи проигнорировали тот факт, что из-за карантинных мер по коронавирусу адвокаты не могут провести конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию. В частности, подсудимый даже не ознакомился с материалами дела, подчеркнул Сердюк.

Янукович сейчас находится в России, куда он уехал в 2014 году, после событий на Майдане. По некоторым данным, экс-президент Украины проживает неподалеку от Ростова-на-Дону, передает портал «Утро.ру».

Ранее Оболонский районный суд Киева признал доказанной вину Януковича по делу о государственной измене. До этого украинская прокуратура попросила суд заочно приговорить экс-президента к 15 годам лишения свободы, передает RT. Кроме того, Вывший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать Януковича по делу о незаконном захвате резиденции в «Межигорье». Это уголовное дело против экс-президента было возбуждено по статьям об отмывании денег и присвоении государственного имущества за счет служебного положения.