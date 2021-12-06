Сбербанк разрешил выплачивать ипотеку до 75 лет

06 декабря 2021 в 16:02 Размер текста - 17 +

Сберанк также отменил требование о наличии штампа о постоянной регистрации при подаче заявки на ипотеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сбербанк увеличил возраст заемщиков, которые могут взять ипотеку. Теперь ссуду на жилье могут получить граждане, которым на момент погашения займа будет не более 75 лет. Раньше максимальный возраст заемщиков к дате окончания кредитного договора не должен был превышать 65 лет. «Ипотеку по программе „Жилищный кредит по двум документам“ в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту будет до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки. У заемщика может быть временная регистрация», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Ранее максимальный возраст для получения ипотеки в Сбере не должен был превышать 65 лет на момент погашения кредита. В кредитной организации также уточнили, что максимальный срок кредитования по данной программе составляет 30 лет. Первоначальный взнос при оформлении ипотеки не должен быть менее 20%. Кредит на жилье оформляется по двум документам. Заемщик должен обязательно предоставить паспорт, а также любое другое удостоверение личности: СНИЛС, водительские права, загранпаспорт, военный билет и так далее. При оформлении ипотеки по двум документам ставка составит от 5% годовых. Ранее Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на 0,5%. Так, новостройку и вторичное жилье можно купить под 9,3% годовых вместо 8,8%, передает телеканал 360. Предыдущее повышение ставки на полпроцента было 15 ноября. При этом ставка по семейной ипотеке осталась на уровне 4,7%. Она доступна семьям, где ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбербанк увеличил возраст заемщиков, которые могут взять ипотеку. Теперь ссуду на жилье могут получить граждане, которым на момент погашения займа будет не более 75 лет. Раньше максимальный возраст заемщиков к дате окончания кредитного договора не должен был превышать 65 лет. «Ипотеку по программе „Жилищный кредит по двум документам“ в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту будет до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки. У заемщика может быть временная регистрация», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Ранее максимальный возраст для получения ипотеки в Сбере не должен был превышать 65 лет на момент погашения кредита. В кредитной организации также уточнили, что максимальный срок кредитования по данной программе составляет 30 лет. Первоначальный взнос при оформлении ипотеки не должен быть менее 20%. Кредит на жилье оформляется по двум документам. Заемщик должен обязательно предоставить паспорт, а также любое другое удостоверение личности: СНИЛС, водительские права, загранпаспорт, военный билет и так далее. При оформлении ипотеки по двум документам ставка составит от 5% годовых. Ранее Сбербанк второй раз за месяц повысил ставки по ипотеке на 0,5%. Так, новостройку и вторичное жилье можно купить под 9,3% годовых вместо 8,8%, передает телеканал 360. Предыдущее повышение ставки на полпроцента было 15 ноября. При этом ставка по семейной ипотеке осталась на уровне 4,7%. Она доступна семьям, где ребенок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.