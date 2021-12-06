ВЦИОМ: россияне считают себя смешными, но боятся шутить над СССР

06 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

Большинство россиян предпочитают шутить над отношениями с начальством и семьей, а также экономическими и социальными проблемами в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти половина россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, заявила о том, что у них хорошее чувство юмора. При этом респонденты посчитали неуместным шутить над особенностями здоровья других людей, церковью, национальными особенностями и традициями, а также историей СССР и Российской Империи. «Россияне уверены в своем чувстве юмора: 40% считают, что обладают им в большой степени (46-53% среди молодежи), 45% полагают, что обладают им в некоторой степени, только 9% — в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора», — приводит результаты опроса ВЦИОМ на своем официальном сайте. В телефонном опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Подавляющее большинство из них заявило, что неуместно высмеивать особенности здоровья других людей (90%) и церковь (80%). По 69% респондентов также не рискуют шутить над другими народами, историей России, СССР и Российской Империи. Участники исследования могут посмеяться над отношениями с начальством (69%), семьей и экономическими и социальными проблемами в стране (63%). При этом большинство из опрошенных негативно относятся к черному юмору — такой ответ дали 77%. Только 5% опрошенных положительно относятся к шуткам про смерть, насилие и болезни. Ранее участники проекта ВЦИОМ «30 лет без СССР» заявили, что Советский Союз у них ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Такой ответ дал 21% опрошенных. Наиболее часто подобную позицию выражали военные, россияне с высшим образованием, люди в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, передает «Национальная служба новостей». Всего в исследовании участвовали 1 600 человек старше 18 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Почти половина россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, заявила о том, что у них хорошее чувство юмора. При этом респонденты посчитали неуместным шутить над особенностями здоровья других людей, церковью, национальными особенностями и традициями, а также историей СССР и Российской Империи. «Россияне уверены в своем чувстве юмора: 40% считают, что обладают им в большой степени (46-53% среди молодежи), 45% полагают, что обладают им в некоторой степени, только 9% — в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора», — приводит результаты опроса ВЦИОМ на своем официальном сайте. В телефонном опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Подавляющее большинство из них заявило, что неуместно высмеивать особенности здоровья других людей (90%) и церковь (80%). По 69% респондентов также не рискуют шутить над другими народами, историей России, СССР и Российской Империи. Участники исследования могут посмеяться над отношениями с начальством (69%), семьей и экономическими и социальными проблемами в стране (63%). При этом большинство из опрошенных негативно относятся к черному юмору — такой ответ дали 77%. Только 5% опрошенных положительно относятся к шуткам про смерть, насилие и болезни. Ранее участники проекта ВЦИОМ «30 лет без СССР» заявили, что Советский Союз у них ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Такой ответ дал 21% опрошенных. Наиболее часто подобную позицию выражали военные, россияне с высшим образованием, люди в возрасте 45-59 лет и старше 60 лет, передает «Национальная служба новостей». Всего в исследовании участвовали 1 600 человек старше 18 лет.