В Москву идет сильнейший снегопад в истории

06 декабря 2021 в 17:09 Размер текста - 17 +

Снегопад будет самым сильным с 1949 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Сильнейший в послевоенной истории снегопад ожидается в Москве 7 декабря. Об этом сообщил научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года», — сказал Тишковец РИА «Новости». По его словам, в тот год приборы зафиксировали 12,7 миллиметра осадков, а грядущий снегопад может повторить и даже превысить этот показатель. Количество осадков может составить до 14 миллиметров, спрогнозировал синоптик. Начнется снегопад в середине ночи, а к утру ожидаются метели, добавил Тишковец. По его словам, в полную силу снегопад войдет в период с 09:00 до 15:00. Из-за сильного снега возможны ухудшение дорожной ситуации и перебои в авиасообщении, отметил синоптик. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сильнейший в послевоенной истории снегопад ожидается в Москве 7 декабря. Об этом сообщил научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года», — сказал Тишковец РИА «Новости». По его словам, в тот год приборы зафиксировали 12,7 миллиметра осадков, а грядущий снегопад может повторить и даже превысить этот показатель. Количество осадков может составить до 14 миллиметров, спрогнозировал синоптик. Начнется снегопад в середине ночи, а к утру ожидаются метели, добавил Тишковец. По его словам, в полную силу снегопад войдет в период с 09:00 до 15:00. Из-за сильного снега возможны ухудшение дорожной ситуации и перебои в авиасообщении, отметил синоптик.