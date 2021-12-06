В Москву идет сильнейший снегопад в истории

Сильнейший в послевоенной истории снегопад ожидается в Москве 7 декабря. Об этом сообщил научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года», — сказал Тишковец РИА «Новости». По его словам, в тот год приборы зафиксировали 12,7 миллиметра осадков, а грядущий снегопад может повторить и даже превысить этот показатель.
Количество осадков может составить до 14 миллиметров, спрогнозировал синоптик. Начнется снегопад в середине ночи, а к утру ожидаются метели, добавил Тишковец. По его словам, в полную силу снегопад войдет в период с 09:00 до 15:00. Из-за сильного снега возможны ухудшение дорожной ситуации и перебои в авиасообщении, отметил синоптик.
Сильнейший в послевоенной истории снегопад ожидается в Москве 7 декабря. Об этом сообщил научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря. Такого снегопада в этот день не было с 1949 года», — сказал Тишковец РИА «Новости». По его словам, в тот год приборы зафиксировали 12,7 миллиметра осадков, а грядущий снегопад может повторить и даже превысить этот показатель. Количество осадков может составить до 14 миллиметров, спрогнозировал синоптик. Начнется снегопад в середине ночи, а к утру ожидаются метели, добавил Тишковец. По его словам, в полную силу снегопад войдет в период с 09:00 до 15:00. Из-за сильного снега возможны ухудшение дорожной ситуации и перебои в авиасообщении, отметил синоптик.