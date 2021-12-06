Суды лишат часть россиян земельных участков

06 декабря 2021 в 17:12 Размер текста - 17 +

В российских судах увеличилось количество дел об изъятии участков, которые используются не по назначению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суды начали изымать землю у граждан, которые используют ее не по назначению. Например, если на участке, не предназначенном для строительства жилья, возводят дом. О том, что число таких случаев стало увеличиваться, рассказал почетный адвокат России, заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нем не началось, то землю могут изъять (284 ГК РФ). Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия», — цитирует Никиту Филиппова «Российская газета». Адвокат пояснил, что основанием для изъятия участка стало то, что истец не использовал землю более девяти лет. Участок был предназначен для строительства жилья. Филиппов пояснил, что у гражданина есть три года, чтобы начать строить дом. Если он не поторопится, то может быть наказан. Чаще за это назначают штраф. Изъятие земельного участка является исключительной мерой. При этом за недостроенный дом никакой ответственности нет, подчеркнул адвокат. Филиппов сообщил, что основанием для изъятия может быть и использование участка не по назначению. Например, если на сельскохозяйственных землях строят дом. Или наоборот — участок предназначен для фермерского хозяйства, но уже зарос сорной травой и никак не используется. Адвокат считает, что количество таких судебных дел возросло из-за использования Росреестром беспилотников. Так ведомство усилило контроль над использованием земель. В сентябре Верховный суд РФ запретил разводить сельскохозяйственных животных на участках, которые предназначены для садоводства. Так, граждане, которые вырубили вишневый сад, чтобы построить там курятник, должны будут заплатить штраф. Например, Верховный суд РФ оштрафовал на 10 000 рублей жительницу Волгограда, которая разводила птиц на садовом участке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суды начали изымать землю у граждан, которые используют ее не по назначению. Например, если на участке, не предназначенном для строительства жилья, возводят дом. О том, что число таких случаев стало увеличиваться, рассказал почетный адвокат России, заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов. «Если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нем не началось, то землю могут изъять (284 ГК РФ). Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия», — цитирует Никиту Филиппова «Российская газета». Адвокат пояснил, что основанием для изъятия участка стало то, что истец не использовал землю более девяти лет. Участок был предназначен для строительства жилья. Филиппов пояснил, что у гражданина есть три года, чтобы начать строить дом. Если он не поторопится, то может быть наказан. Чаще за это назначают штраф. Изъятие земельного участка является исключительной мерой. При этом за недостроенный дом никакой ответственности нет, подчеркнул адвокат. Филиппов сообщил, что основанием для изъятия может быть и использование участка не по назначению. Например, если на сельскохозяйственных землях строят дом. Или наоборот — участок предназначен для фермерского хозяйства, но уже зарос сорной травой и никак не используется. Адвокат считает, что количество таких судебных дел возросло из-за использования Росреестром беспилотников. Так ведомство усилило контроль над использованием земель. В сентябре Верховный суд РФ запретил разводить сельскохозяйственных животных на участках, которые предназначены для садоводства. Так, граждане, которые вырубили вишневый сад, чтобы построить там курятник, должны будут заплатить штраф. Например, Верховный суд РФ оштрафовал на 10 000 рублей жительницу Волгограда, которая разводила птиц на садовом участке.