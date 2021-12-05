В Перми прокуратура поддержала губернатора в споре о QR-кодах

Указ Дмитрия Махонина о QR-кодах признали законным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Противники системы QR-кодов получили ответ из прокуратуры Пермского края. В надзорном ведомстве заявили, что не станут возбуждать административное дело в отношении губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, по указу которого без сертификата о вакцинации от COVID-19 в регионе нельзя посещать ТРЦ и массовые мероприятия.

«По результатам проведенной проверки заместителем прокурора Пермского края Назаровым А.А. вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.62 КоАП РФ в отношении губернатора Пермского края Махонина Д. Н. Оснований для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по ст. 136 УК РФ также не усматривается», — говорится в письме надзорного ведомства. В определении об отказе в возбуждении дела подчеркивается, что Махонин действовал в рамках своих полномочий, а его указ о введении QR-кодов не содержит дискриминационных или нарушающих права людей положений.

Заявление в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора о коронавирусных ограничениях более двух тысяч жителей Пермского края направили в конце октября. В середине ноября было подано второе обращение, которое подписали уже 7500 пермяков. Между тем, власти продлили действие системы QR-кодов минимум до 10 января 2022 года.

URA.RU также рассказывало, что Пермский краевой суд приступил к рассмотрению коллективного иска к главе регионального управления Роспотребнадзора Виталию Костареву. Заявители требуют отменить его постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работников предприятий.