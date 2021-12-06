Дерипаска посоветовал Центробанку РФ брать пример с Китая. «В упор не видят очевидное»

06 декабря 2021 в 18:08 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска заявил, что Центробанк РФ не видит взаимосвязи между ростом экономики и развитием бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил Центробанку РФ ориентироваться на китайских коллег и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. По его мнению, такое решение поможет местным предприятиям и поспособствует росту экономики. «Свежее решение сократить требования к резервированию для банков позволит высвободить ликвидность на общую сумму в 1,2 триллиона юаней или 188 миллиардов долларов. В Пекине понимают, что никакого реального развития без роста быть не может. Смысл стоять на месте? Жаль, что у нас на Неглинной (здание Центробанка РФ находится по адресу: улица Неглинная, 12 — прим. URA.RU) в упор не хотят замечать очевидное», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Центральный банк Китая сократил сумму наличных денег, которую банки должны держать в резерве, передает Reuters. Регулятор снизил норму на 50 базисных пунктов. Так Центральный банк Китая борется со снижением темпов роста экономики. Ранее Дерипаска упрекнул руководство Центробанка РФ в неэффективной борьбе с инфляцией. По его мнению, регулятор должен обеспечить предложение, а не двигать кривую спроса вниз. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась с доводами олигарха, но подчеркнула, что инструментарий денежно-кредитной политики может влиять только на спрос, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил Центробанку РФ ориентироваться на китайских коллег и снизить требования к резервированию наличных денег для банков. По его мнению, такое решение поможет местным предприятиям и поспособствует росту экономики. «Свежее решение сократить требования к резервированию для банков позволит высвободить ликвидность на общую сумму в 1,2 триллиона юаней или 188 миллиардов долларов. В Пекине понимают, что никакого реального развития без роста быть не может. Смысл стоять на месте? Жаль, что у нас на Неглинной (здание Центробанка РФ находится по адресу: улица Неглинная, 12 — прим. URA.RU) в упор не хотят замечать очевидное», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Центральный банк Китая сократил сумму наличных денег, которую банки должны держать в резерве, передает Reuters. Регулятор снизил норму на 50 базисных пунктов. Так Центральный банк Китая борется со снижением темпов роста экономики. Ранее Дерипаска упрекнул руководство Центробанка РФ в неэффективной борьбе с инфляцией. По его мнению, регулятор должен обеспечить предложение, а не двигать кривую спроса вниз. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина согласилась с доводами олигарха, но подчеркнула, что инструментарий денежно-кредитной политики может влиять только на спрос, передает RT.