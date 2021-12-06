Трутнев отказался сдавать Курилы в аренду иностранцам

06 декабря 2021 в 19:50 Размер текста - 17 +

Курильские острова были и будут территорией России, заявил Юрий Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет сдавать Курильские острова в аренду. Вместо этого на них будут привлекать инвестиции, в том числе иностранные. А на острове Шумшу вместо датского предприятия по работе с водородом нужно открыть мемориал солдатам Второй мировой войны. С таким заявлением выступил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что датские инвесторы интересуются арендой острова Шумшу. Там они хотели бы открыть производство водорода и вложить в него до 2,5 миллиарда долларов. «Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. Никакого разговора о сдаче островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», — приводит слова Трутнева РБК. При этом остров Шумшу — отдельный вопрос, добавил Трутнев. Чиновник напомнил, что на острове произошло одно из последних дальневосточных сражений Второй мировой войны. «При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. Первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом событии», — добавил Трутнев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет сдавать Курильские острова в аренду. Вместо этого на них будут привлекать инвестиции, в том числе иностранные. А на острове Шумшу вместо датского предприятия по работе с водородом нужно открыть мемориал солдатам Второй мировой войны. С таким заявлением выступил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что датские инвесторы интересуются арендой острова Шумшу. Там они хотели бы открыть производство водорода и вложить в него до 2,5 миллиарда долларов. «Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. Никакого разговора о сдаче островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», — приводит слова Трутнева РБК. При этом остров Шумшу — отдельный вопрос, добавил Трутнев. Чиновник напомнил, что на острове произошло одно из последних дальневосточных сражений Второй мировой войны. «При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской Армии. Первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом событии», — добавил Трутнев.