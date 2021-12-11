Оператор фильма «Брат» рассказал о секрете съемок картины. «Работали в долг, делали дешевое кино»

12 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Бюджета фильма «Брат» хватило лишь на покупку камеры и пленки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бюджета фильма «Брат» хватило лишь на покупку камеры и кинопленки. Вся съемочная группа знала, что снимают дешевую картину и работала в долг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кинооператор фильма «Брат» и «Брат-2» Сергей Астахов. «Изначально было понятно, что мы делаем дешевое кино, никто не думал, что картина что-то соберет или не соберет. Мы не планировали ни кранов, ничего, все скромненько, снимали с одной камеры, на нее-то денег еле-еле наскребли. Продюсер Сергей Сельянов сумел оплатить камеру и купить пленку, вот и все расходы. Пленку я надыбал с остатков, ее оставили американцы после съемок „Анны Карениной“ с Софи Марсо. Наш фильм мы снимали где-то месяц», — объяснил Сергей Астахов. По словам кинооператора, гонорар съемочная группа получила также не сразу. «Снималось все в буквальном смысле без денег, все работали в долг. Потом потихоньку какие-то денежки небольшие нам заплатили. Виктор Сухоруков в интервью говорил, что 500 долларов получил, я по-моему 1000 долларов, через полтора года», — вспомнил он. По мнению Астахова, секрет успеха «Брата» был скрыт в любви россиян к герою-спасителю. «Герой — мечта любого нашего обывателя, человек, который бы защитил от неприятностей, естественно, это не всегда бывает законно. Это такая наша давняя традиция — Робин Гуды, Дубровские», — подчеркнул он. Премьера фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат» (в главной роли снялся Сергей Бодров-мл.) в России состоялась 12 декабря 1997. Фильм получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр» и приз за «лучшую мужскую роль». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бюджета фильма «Брат» хватило лишь на покупку камеры и кинопленки. Вся съемочная группа знала, что снимают дешевую картину и работала в долг. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кинооператор фильма «Брат» и «Брат-2» Сергей Астахов. «Изначально было понятно, что мы делаем дешевое кино, никто не думал, что картина что-то соберет или не соберет. Мы не планировали ни кранов, ничего, все скромненько, снимали с одной камеры, на нее-то денег еле-еле наскребли. Продюсер Сергей Сельянов сумел оплатить камеру и купить пленку, вот и все расходы. Пленку я надыбал с остатков, ее оставили американцы после съемок „Анны Карениной“ с Софи Марсо. Наш фильм мы снимали где-то месяц», — объяснил Сергей Астахов. По словам кинооператора, гонорар съемочная группа получила также не сразу. «Снималось все в буквальном смысле без денег, все работали в долг. Потом потихоньку какие-то денежки небольшие нам заплатили. Виктор Сухоруков в интервью говорил, что 500 долларов получил, я по-моему 1000 долларов, через полтора года», — вспомнил он. По мнению Астахова, секрет успеха «Брата» был скрыт в любви россиян к герою-спасителю. «Герой — мечта любого нашего обывателя, человек, который бы защитил от неприятностей, естественно, это не всегда бывает законно. Это такая наша давняя традиция — Робин Гуды, Дубровские», — подчеркнул он. Премьера фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат» (в главной роли снялся Сергей Бодров-мл.) в России состоялась 12 декабря 1997. Фильм получил гран-при кинофестиваля «Кинотавр» и приз за «лучшую мужскую роль».