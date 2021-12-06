Кабмин придумал, как заставить депутатов Госдумы ввести QR-коды

07 декабря 2021 в 04:10 Размер текста - 17 +

Для депутатов Госдумы подготовили справки об ограничениях в других странах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Депутаты Госдумы от ЕР получили справочные материалы, в которых рассказывается о международном опыте использования QR-кодов. Об этом сообщил источник во фракции и подтвердил собеседник в партии. Утверждается, что документы поступили из правительства. Так, депутатам объясняют, что QR-коды используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из 20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во всех 27 странах Евросоюза (ЕС), передают «Ведомости». Соответствующие коды во всех странах необходимы, что попасть в публичное место, на массовое мероприятие, воспользоваться сферой услуг или для перемещения по стране и за ее пределами. Главная задача QR-кодов — снижение темпов заболеваемости. Как утверждают авторы документа, согласно европейскому опыту, их введение позволит предотвратить 25—33% случаев заражения и снизить количество смертей на 6000—12 000 в год. Однако в справочных материалах также отмечается, что в некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют функции, несвязанные с коронавирусом. Так, например, в Швеции и Сингапуре с 2003 года QR-коды используются для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 года они применяются для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 года необходимы как замена бумажным документам. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутаты Госдумы от ЕР получили справочные материалы, в которых рассказывается о международном опыте использования QR-кодов. Об этом сообщил источник во фракции и подтвердил собеседник в партии. Утверждается, что документы поступили из правительства. Так, депутатам объясняют, что QR-коды используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из 20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во всех 27 странах Евросоюза (ЕС), передают «Ведомости». Соответствующие коды во всех странах необходимы, что попасть в публичное место, на массовое мероприятие, воспользоваться сферой услуг или для перемещения по стране и за ее пределами. Главная задача QR-кодов — снижение темпов заболеваемости. Как утверждают авторы документа, согласно европейскому опыту, их введение позволит предотвратить 25—33% случаев заражения и снизить количество смертей на 6000—12 000 в год. Однако в справочных материалах также отмечается, что в некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют функции, несвязанные с коронавирусом. Так, например, в Швеции и Сингапуре с 2003 года QR-коды используются для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 года они применяются для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 года необходимы как замена бумажным документам. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.