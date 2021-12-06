06 декабря 2021

Кабмин придумал, как заставить депутатов Госдумы ввести QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
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Для депутатов Госдумы подготовили справки об ограничениях в других странах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты Госдумы от ЕР получили справочные материалы, в которых рассказывается о международном опыте использования QR-кодов. Об этом сообщил источник во фракции и подтвердил собеседник в партии. Утверждается, что документы поступили из правительства.

Так, депутатам объясняют, что QR-коды используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из 20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во всех 27 странах Евросоюза (ЕС), передают «Ведомости». Соответствующие коды во всех странах необходимы, что попасть в публичное место, на массовое мероприятие, воспользоваться сферой услуг или для перемещения по стране и за ее пределами.

Главная задача QR-кодов — снижение темпов заболеваемости. Как утверждают авторы документа, согласно европейскому опыту, их введение позволит предотвратить 25—33% случаев заражения и снизить количество смертей на 6000—12 000 в год. Однако в справочных материалах также отмечается, что в некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют функции, несвязанные с коронавирусом. Так, например, в Швеции и Сингапуре с 2003 года QR-коды используются для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 года они применяются для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 года необходимы как замена бумажным документам.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.

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Депутаты Госдумы от ЕР получили справочные материалы, в которых рассказывается о международном опыте использования QR-кодов. Об этом сообщил источник во фракции и подтвердил собеседник в партии. Утверждается, что документы поступили из правительства. Так, депутатам объясняют, что QR-коды используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из 20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во всех 27 странах Евросоюза (ЕС), передают «Ведомости». Соответствующие коды во всех странах необходимы, что попасть в публичное место, на массовое мероприятие, воспользоваться сферой услуг или для перемещения по стране и за ее пределами. Главная задача QR-кодов — снижение темпов заболеваемости. Как утверждают авторы документа, согласно европейскому опыту, их введение позволит предотвратить 25—33% случаев заражения и снизить количество смертей на 6000—12 000 в год. Однако в справочных материалах также отмечается, что в некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют функции, несвязанные с коронавирусом. Так, например, в Швеции и Сингапуре с 2003 года QR-коды используются для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 года они применяются для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 года необходимы как замена бумажным документам. Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.
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