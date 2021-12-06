Курганские власти подтвердили массовые увольнения медиков

В 2021 году из БСМП Кургана уволились десятки медиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в 2021 году из больницы скорой медицинской помощи уволились 15 врачей и 41 фельдшер. При этом часть персонала перешли в «красную зону», а на место ушедших нашли новых специалистов. Об этом 7 декабря представители областного правительства сообщили в своем telegram-канале.

«В 2021 году из БСМП уволились 15 врачей, в том числе 4 — по причине выхода на пенсию, 6 — по причине перехода в другую медорганизацию Курганской области для работы в „красной зоне“, 4 — по причине переезда в другой регион. Принято на работу в БСМП 8 новых врачей», — указано в сообщении.

Представители власти добавили, что из больницы уволился 41 фельдшер. Из них 26 перешли на работу в «красную зону». В правительстве отметили, что на работу в БСМП был принят 31 фельдшер, а работа по подбору кадров ведется в постоянном режиме.

Ранее сотрудники БСМП сообщали URA.RU о массовых увольнениях. Из-за этого, по их словам, оставшимся приходится работать на износ. Некоторые из уволившихся перешли на работу в другие медучреждения.