Российские регионы меняют коронавирусные ограничения

07 декабря 2021 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Липицкой области ослабляют коронавирусные ограничения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают. «В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ. Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета. Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают. «В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ. Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета. Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360.