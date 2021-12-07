Российские регионы меняют коронавирусные ограничения

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В Липицкой области ослабляют коронавирусные ограничения Фото:
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Коронавирус COVID-19

Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают.

«В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ.

Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360.

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Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают. «В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ. Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета. Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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