Российские регионы меняют коронавирусные ограничения

Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают.
«В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ.
Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета.
Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360.
Регионы России меняют коронавирусные ограничения для сдерживания распространения инфекции. Часть регионов ужесточает ограничения, однако в некоторых областях ограничения наоборот, ослабевают. «В Башкирии начал действовать обязательный режим самоизоляции для жителей с подозрением на коронавирус, а также тех, кто был с ними в контакте, за исключением привитых или уже переболевших. В Рязанской области расширили список граждан, которые должны пройти обязательную вакцинацию — теперь сделать прививку обязаны все пожилые старше 60 лет», — сообщает РЕН ТВ. Ослабевать коронавирусные ограничения будут в Липецкой области. Там разрешили открыться фудкортам в торговых центрах, которые не работали с середины лета. Ранее в Госдуме РФ заявили, что на данный момент нет необходимости вводить новые ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что коронавирусные ограничения будут действовать до 2024 года, пишет телеканал 360.