Российский губернатор собрался в отставку после двух лет работы

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, паслер денис
Денис Паслер может уйти в отставку по собственному желанию Фото:

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может по личной инициативе уйти в отставку. Он занимает пост губернатора всего два года.

«В настоящее время идут активные консультации с администрацией президента на эту тему, вероятность ухода очень высока. Претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, инициатива об уходе — его собственная», — сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В марте 2019 года Паслер был назначен на пост врио губернатора Оренбургской области. В сентябре он был официальном избран на этот пост. Паслер также был председателем правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может по личной инициативе уйти в отставку. Он занимает пост губернатора всего два года. «В настоящее время идут активные консультации с администрацией президента на эту тему, вероятность ухода очень высока. Претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, инициатива об уходе — его собственная», — сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В марте 2019 года Паслер был назначен на пост врио губернатора Оренбургской области. В сентябре он был официальном избран на этот пост. Паслер также был председателем правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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