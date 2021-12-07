Российский губернатор собрался в отставку после двух лет работы

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может по личной инициативе уйти в отставку. Он занимает пост губернатора всего два года.
«В настоящее время идут активные консультации с администрацией президента на эту тему, вероятность ухода очень высока. Претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, инициатива об уходе — его собственная», — сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В марте 2019 года Паслер был назначен на пост врио губернатора Оренбургской области. В сентябре он был официальном избран на этот пост. Паслер также был председателем правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может по личной инициативе уйти в отставку. Он занимает пост губернатора всего два года. «В настоящее время идут активные консультации с администрацией президента на эту тему, вероятность ухода очень высока. Претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, инициатива об уходе — его собственная», — сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В марте 2019 года Паслер был назначен на пост врио губернатора Оренбургской области. В сентябре он был официальном избран на этот пост. Паслер также был председателем правительства Свердловской области с 2012 по 2016 год.