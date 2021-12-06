В ЯНАО подрядчик поселил рабочих в школе, где проводился ремонт

07 декабря 2021 в 12:54 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги рабочих расселили из помещений гимназии, которую они ремонтировали Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Лабытнанги компания ООО «Альянс-Строй» поселила приезжих рабочих в помещениях ремонтируемого образовательного учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в июне прошлого года в рамках реализации договора подряда МАОУ Гимназия г. Лабытнанги предприятию передано здание образовательного учреждения для проведения в нем работ по капитальному ремонту. Вместе с тем вопреки требованиям законодательства руководитель организации в период с августа 2020 г. по июль 2021 г. предоставил приезжим работникам для проживания нежилые помещения здания образовательного учреждения», — говорится в сообщении прокуратуры. Городская прокуратура возбудила возбудила административные дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений. В результате компании был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, было произведено расселение работников организации из здания гимназии. Агентство обратилось в компанию ООО «Альянс-Строй» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что необходимая школа в городе Лабытнанги появится в 2035 году. На данный момент строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Орбита». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Лабытнанги компания ООО «Альянс-Строй» поселила приезжих рабочих в помещениях ремонтируемого образовательного учреждения. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что в июне прошлого года в рамках реализации договора подряда МАОУ Гимназия г. Лабытнанги предприятию передано здание образовательного учреждения для проведения в нем работ по капитальному ремонту. Вместе с тем вопреки требованиям законодательства руководитель организации в период с августа 2020 г. по июль 2021 г. предоставил приезжим работникам для проживания нежилые помещения здания образовательного учреждения», — говорится в сообщении прокуратуры. Городская прокуратура возбудила возбудила административные дела по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений. В результате компании был назначен штраф в размере 10 тыс. рублей, было произведено расселение работников организации из здания гимназии. Агентство обратилось в компанию ООО «Альянс-Строй» для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что необходимая школа в городе Лабытнанги появится в 2035 году. На данный момент строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Орбита».