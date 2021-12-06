Мэр из ХМАО закрыл все школы и отправил детей на дистант

В Югорске все школы закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югорске все школы и единственный колледж с 8 по 15 декабря будут переведены на дистанционный формат обучения из-за ухудшения ситуации с ОРВИ. Об этом рассказал глава города Югорска Андрей Бородкин.

«В Югорске уже несколько недель фиксируем рост ОРВИ, особенно у детей. По рекомендации Роспотребнадзора принято решение перевести с 08 декабря по 15 декабря обучение в школах города и Югорском Политехническом колледжа на дистант», — написал Бородкин в личном Instagram-аккаунте.

Вместе с этим в городе до 15 декабря запретили работать кружкам, секциям культуры и спорта, а также проводить занятия допобразования. Глава города добавил, что Югорске эпидпорог был превышен практически в 3 раза. Так в городе двумя неделями ранее было зафиксировано порядка 630 случаев заражений ОРВИ у детей, а неделей позднее — уже 705.

Ранее URA.RU писало, что такое же решение пришлось принять мэрии Ханты-Мансийска. Там из-за роста заболеваемости ОРВИ все школы города переведены на дистанционное обучение до 8 декабря.