В Ханты-Мансийске все школы закрыли на карантин

В Ханты-Мансийске все девять школ закрыли на карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске из-за ОРВИ все школы до 8 декабря закрыли на карантин. Школьники будут проходить обучение в дистанционном формате. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.

«Все школы и организации дополнительного образования с завтрашнего дня будут переведены на карантин. Такое решение принял главный санитарный врач Ханты-Мансийска в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ. Карантин продлится до 8 декабря», — сказал Дренин. Он уточнил, что перевод на дистант не связан с коронавирусом.

В администрации Ханты-Мансийска уточнили, что в городе всего девять школ. В общеобразовательных организациях очно обучаются 15 166 детей. При этом в мэрии уточнили, что 11-е классы уйдут на дистанционное обучение 2 декабря.

Ранее URA.RU писало, что из-за коронавируса в ХМАО 260 школьных классов находятся на карантине. По этой же причине закрыты еще 120 групп в детских садах.