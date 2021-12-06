Челябинке стало плохо после вакцинации

Девушка переволновалась перед прививкой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Магнитогорска стало плохо после того, как она привилась от коронавируса. Девушку из мобильного пункта вакцинации увезли на машине скорой помощи. В министерстве здравоохранения Челябинской области URA.RU подтвердили эту информацию.

«В ТЦ „Тройка“ в пункте вакцинации молодой девушке стало плохо после введения вакцины от коронавируса. Скорая приехала быстро, девушку увезли», — написали в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

В минздраве области URA.RU пояснили, что девушка испугалась укола. Как уточнили представители ведомства URA.RU, она сильно переволновалась перед процедурой.

«После процедуры девушка побледнела, призналась, что почувствовала себя плохо. Оперативно приехавшая бригада СМП доставила пациентку в приемный покой больницы. Все показатели в норме, хронических заболеваний нет, жалобы отсутствуют. На данный момент находится дома, на сегодня к пациентке назначен врач», — добавили в министерстве.

Ранее учеными был сделан вывод, что побочные эффекты вакцины от коронавируса возникают из-за самого ожидания этих побочных эффектов. Негативные ожидания от прививки увеличивают вероятность получения побочных эффектов после вакцинации.