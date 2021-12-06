Ледовые городки ЯНАО берут под наблюдение

Видеокамеры были установлены в ледовых городках Ноябрьска и микрорайона Вынгапуровский Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

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В Ноябрьске была установлена система видеонаблюдения за работой ледовых городков в двух местах города. Об этом сообщила URA.RU компания ПАО «Ростелеком».

«Компания „Ростелеком“ организовала систему видеонаблюдения за работой ледовых городков сразу в двух точках южной столицы Ямала. Специалисты цифрового провайдера установили четыре камеры в Ноябрьске и две — в удаленном от города микрорайоне Вынгапуровском», — говорится в сообщении компании.

Камеры видеонаблюдения в Ноябрьске направлены под разными углами для наблюдения за новогодними скульптурами, а в микрорайоне Вынгапуровский видеоустройства были установлены на специальных опорах рядом с горками. Все устройства морозоустойчивые и способны обеспечивать круглосуточно высокое качество изображения даже в темное время суток. Компания провела работу в рамках контракта с администрацией Ноябрьска.

«Главные посетители городков — дети. И здесь мы уделяем особое внимание безопасности. Цифровые устройства помогут минимизировать количество нештатных ситуаций, ускорить время реагирования специальных служб и бороться с вандализмом», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Ноябрьска Алексей Романов.

Видео с цифровых устройств в Ноябрьске и Вынгапуровском будет поступать в единую дежурно-диспетчерскую службу города и в кабинет главы муниципалитета. Камеры будут работать до закрытия новогодних зон отдыха.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске установили видеонаблюдение. Видеокамеры были установлены в парке «Мать и дитя» и в сквере «Геологов».