В Тюмени откроется кабинет Деда Мороза

07 декабря 2021 в 13:36 Размер текста - 17 +

Встретиться с Дедом Морозом можно будет уже 25 декабря Фото: Алексей Андронов © URA.RU В преддверии новогодних праздников на площади 400-летия Тюмени 25 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Об этом со ссылкой на слова начальника отдела реализации культурной политики городского департамента культуры Натальи Семянниковой сообщает портал «Тюмень — наш дом». «Резиденция начнет свою работу с 25 декабря на площади 400-летия Тюмени. Там можно будет прочитать стихотворение, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить сладкий подарок. Для жителей отдаленных районов Тюмени организует работу мобильная резиденция, ориентировочно, со 2 по 10 января» — сообщает «Тюмень — наш дом». В городском департаменте культуры добавили, что с полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф. «Тюменцев ждут интересные новогодние мероприятия, о которых можно будет узнать на сайте фабрикаволшебства.рф. Уже с 15 декабря, зайдя на данный ресурс, каждый сможет выбрать для себя мероприятие по душе. Все мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер, которые действуют в регионе», — уточнила Наталья Семянникова. Ранее агентство писало о том, в какую сумму обойдется тюменцам подготовку к Новому году. Эксперты учли расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В преддверии новогодних праздников на площади 400-летия Тюмени 25 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Об этом со ссылкой на слова начальника отдела реализации культурной политики городского департамента культуры Натальи Семянниковой сообщает портал «Тюмень — наш дом». «Резиденция начнет свою работу с 25 декабря на площади 400-летия Тюмени. Там можно будет прочитать стихотворение, сфотографироваться с Дедом Морозом и получить сладкий подарок. Для жителей отдаленных районов Тюмени организует работу мобильная резиденция, ориентировочно, со 2 по 10 января» — сообщает «Тюмень — наш дом». В городском департаменте культуры добавили, что с полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте фабрикаволшебства.рф. «Тюменцев ждут интересные новогодние мероприятия, о которых можно будет узнать на сайте фабрикаволшебства.рф. Уже с 15 декабря, зайдя на данный ресурс, каждый сможет выбрать для себя мероприятие по душе. Все мероприятия пройдут с учетом ограничительных мер, которые действуют в регионе», — уточнила Наталья Семянникова. Ранее агентство писало о том, в какую сумму обойдется тюменцам подготовку к Новому году. Эксперты учли расходы на покупку елки, сувениров, елочных игрушек, гирлянд и мишуры.