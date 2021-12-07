Диетологи рассказали, кому нельзя есть икру

07 декабря 2021 в 16:16 Размер текста - 17 +

Ложка икры содержит половину суточной дозы соли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также страдающим от гипертонии нельзя есть икру. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это мое жесткое мнение гастроэнтеролога. Это приведет к обострению панкреатита, холецистита, чего угодно», — сказала Нурия Дианова. Список дополнил Михаил Гинзбург. «Если человек гипертоник и реагирует на избыток соли, то ему и чайной ложки не надо. А если здоровый спортсмен и не может он без икры, он столовую ложку съест, и ему ничего не будет. Чем больше ты в зоне риска, чем больше выражена болезнь, тем меньше чего-то такого можно. Ограничения такие и по жирам, и по сахару, и по соли», — отметил диетолог. Диетолог объяснил, почему к икре нужно относиться с осторожностью. «Польза икры в том, что в ней содержится Омега-3, витамин Д и йод и неплохой белок. Вред, который перевешивает все абсолютно — это то, что икра соленая. Столовая ложка икры содержит половину от рекомендованной ВОЗ нормы соли на день. В день рекомендовано порядка пяти граммов соли, не больше», — рассказал Гинзбург. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также страдающим от гипертонии нельзя есть икру. Об этом в беседе с URA.RU рассказали врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это мое жесткое мнение гастроэнтеролога. Это приведет к обострению панкреатита, холецистита, чего угодно», — сказала Нурия Дианова. Список дополнил Михаил Гинзбург. «Если человек гипертоник и реагирует на избыток соли, то ему и чайной ложки не надо. А если здоровый спортсмен и не может он без икры, он столовую ложку съест, и ему ничего не будет. Чем больше ты в зоне риска, чем больше выражена болезнь, тем меньше чего-то такого можно. Ограничения такие и по жирам, и по сахару, и по соли», — отметил диетолог. Диетолог объяснил, почему к икре нужно относиться с осторожностью. «Польза икры в том, что в ней содержится Омега-3, витамин Д и йод и неплохой белок. Вред, который перевешивает все абсолютно — это то, что икра соленая. Столовая ложка икры содержит половину от рекомендованной ВОЗ нормы соли на день. В день рекомендовано порядка пяти граммов соли, не больше», — рассказал Гинзбург.