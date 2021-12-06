Челябинская КПРФ заинтересовалась памятником Ленину в Миассе

Коммунисты не позволят уничтожить памятник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское отделение партии КПРФ взяло на контроль ситуацию со снятием с постамента памятника Ленину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского обкома партии, в ближайшее время будут направлены соответствующие запросы в администрацию Миасса и министерство культуры Челябинской области.

«Если под предлогом восстановления хотят избавиться от памятника великому вождю и всему советскому прошлому нашей страны, то это совершенно недопустимо. Коммунисты призывают местных властей не идти по пути Украины, безжалостно уничтожающей советские памятники и поливающей грязью собственное великое Советское прошлое», — говорится в сообщении пресс-службы обкома партии.

Министр культуры региона Алексей Бетехтин заявил URA.RU, что этот памятник не относится к объектам культурного наследия. За его состоянием должна следить мэрия Миасса. Первый секретарь челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров на звонок URA.RU не ответил.

Ранее памятник Ленину в Миассе был демонтирован. По сообщению властей, будет проведена проверка памятника, по результатам которой будет принято решение, отдать памятник на реставрацию или приобрести новый.

Активисты «Гражданского патруля» предложили не возвращать памятник на место. По мнению активистов, на площади Труда, на которой расположен постамент, нужно установить лавочки и качели для горожан, а памятник убрать в музей.