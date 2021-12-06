Челябинское агентство отказалось использовать имя Шейк в рекламе

Агентство втянуло имя Ирины Шейк в скандал Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Антимонопольная служба сумела повлиять на модельное агентство в Челябинске, которое незаконно использовала в рекламе имена моделей и вводила клиентов в заблуждение. В этот скандал было втянуто имя уроженки Челябинской области, супермодели Ирины Шейк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления антимонопольной службы (УФАС) по региону.

«Модельное агентство „Эксклюзив“ является подразделением имидж-клуба „Светлана“. В 2020 году бывший сотрудник организации открыл собственное агентство и стал использовать аналогичное название — „Exclusive Modeling Agency“. Это размещалось в социальных сетях и озвучивалось при общении с клиентами. Также агентство-двойник неправомерно записало супермодель Ирину Шейк и ряд других российских моделей в свои „воспитанницы“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ответ на предупреждение, компания предоставила в антимонопольную службу информацию об устранении нарушений. Так агентство-двойник провело ребрендинг и заявило, что не станет больше использовать схожее название и логотип. В компании пообещали не размещать информацию о моделях, не имея на то подтверждения.

Ранее модельное агентство неправомерно использовало имена моделей с мировым именем, записав в свои воспитанницы помимо Шейк Юлию Харлапанову и Светлану Захарову. Пострадавшее от недобросовестной конкуренции модельное агентство «Эксклюзив» также обвиняло экс-сотрудницу в краже аккаунта компании в Instagram.

УФАС предупредил агентство об удалении всей недостоверной информации до 6 декабря. В случае неисполнения предупреждения в ведомстве грозили возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.