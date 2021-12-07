Депутат Госдумы обвинил нефтяников в росте цен на продукты

По мнению депутата Сергея Лисовского, монополии на нефтяном рынке влияют на стоимость упаковки продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что рост цен на молочные продукты, в том числе, связан с деятельностью компании «Сибур», выпускающей полиэтилен, который используется в упаковке. Лисовский назвал «Сибур» монополистом в изготовлении полиэтилена высокого давления, стоимость которого резко выросла за полтора года.

«Например, у нас сейчас вырастет стоимость упаковки. <…> „Мелочь“, которая, оказывается, очень сильно влияет — „Сибур“ стал монополистом в полиэтилене высокого давления <…>, из которого выдувают и пленку, и ПЭТ бутылки. <…> Они [„Сибур“] за полтора года подняли в 2,5 раза стоимость полиэтилена <…> — это тут же ударило по всем, и по упаковке, в том числе», — рассказал Лисовский.

Депутат добавил, что цена на упаковку выросла, в том числе, и из-за роста стоимости комплектующих и услуг типографии. Он отметил, что таких «мелочей», влияющих на рост цен, много, но их никто не отслеживает. Лисовский объяснил, что депутаты попросили представителей Минфина РФ помочь в анализе того, что формирует рост себестоимости молочных продуктов.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы компании «Сибур». На электронную почту пресс-службы был направлен запрос.

Ранее Лисовский сообщал URA.RU, что депутаты Госдумы готовят материалы для правительства РФ, в которых будет объясняться, как происходит рост цен на продукты. Благодаря этому, по словам Лисовского, в правительстве поймут, что к росту стоимости продовольствия приводят действия монополистов.