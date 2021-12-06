06 декабря 2021

Противники QR-кодов выставили требования свердловским депутатам

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Антипрививочники в ЗСО. Челябинск, пикет, мухометьярова ольга, антипривочники
Представитель «Роднадзора» заявил, что они выступают против антиконституционного и антинародного законопроекта Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

На заседании законодательного собрания Свердловской области, где рассматривается федеральный закон о введении QR-кодов, выступил представитель организации «Родительский надзор». Парламентер выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях, передает корреспондент URA.RU.

«Введение QR-кодов не поддерживают 80% россиян. Государство идет на сознательную конфронтацию с народом. Мы призываем услышать мнение народа. Мы выступаем против антиконституционного и антинародного законопроекта, который приведет к расколу в обществе, а также призываем направить отрицательное экспертное заключение о данном законопроекте», — сказала представитель организации Ольга Дмитриева.

Ранее URA.RU писало, что у здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал.

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На заседании законодательного собрания Свердловской области, где рассматривается федеральный закон о введении QR-кодов, выступил представитель организации «Родительский надзор». Парламентер выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях, передает корреспондент URA.RU. «Введение QR-кодов не поддерживают 80% россиян. Государство идет на сознательную конфронтацию с народом. Мы призываем услышать мнение народа. Мы выступаем против антиконституционного и антинародного законопроекта, который приведет к расколу в обществе, а также призываем направить отрицательное экспертное заключение о данном законопроекте», — сказала представитель организации Ольга Дмитриева. Ранее URA.RU писало, что у здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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