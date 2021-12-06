Противники QR-кодов выставили требования свердловским депутатам

07 декабря 2021 в 16:01 Размер текста - 17 +

Представитель «Роднадзора» заявил, что они выступают против антиконституционного и антинародного законопроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды На заседании законодательного собрания Свердловской области, где рассматривается федеральный закон о введении QR-кодов, выступил представитель организации «Родительский надзор». Парламентер выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях, передает корреспондент URA.RU. «Введение QR-кодов не поддерживают 80% россиян. Государство идет на сознательную конфронтацию с народом. Мы призываем услышать мнение народа. Мы выступаем против антиконституционного и антинародного законопроекта, который приведет к расколу в обществе, а также призываем направить отрицательное экспертное заключение о данном законопроекте», — сказала представитель организации Ольга Дмитриева. Ранее URA.RU писало, что у здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На заседании законодательного собрания Свердловской области, где рассматривается федеральный закон о введении QR-кодов, выступил представитель организации «Родительский надзор». Парламентер выразил несогласие с законом о коронавирусных ограничениях, передает корреспондент URA.RU. «Введение QR-кодов не поддерживают 80% россиян. Государство идет на сознательную конфронтацию с народом. Мы призываем услышать мнение народа. Мы выступаем против антиконституционного и антинародного законопроекта, который приведет к расколу в обществе, а также призываем направить отрицательное экспертное заключение о данном законопроекте», — сказала представитель организации Ольга Дмитриева. Ранее URA.RU писало, что у здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал.