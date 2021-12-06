06 декабря 2021

Противники QR-кодов нагрянули в свердловское заксо

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фильтры на входе в ТРЦ. Курган, куар код, QR код, проверка qr-кода
Сторонники организации «Роднадзор» добиваются отмены QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

У здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«У заксобрания собрались противники QR-кодов. Они собрались, потому что хотят добиться отмены соответствующего закона», — сообщил журналист.

Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал. Каждому из представителей организации будет выделено время на произнесение речи. «Мы выслушаем все позиции организаций, у каждого будет время согласно регламенту», — сказал Вегнер.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва проект был рассмотрен узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

У здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «У заксобрания собрались противники QR-кодов. Они собрались, потому что хотят добиться отмены соответствующего закона», — сообщил журналист. Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал. Каждому из представителей организации будет выделено время на произнесение речи. «Мы выслушаем все позиции организаций, у каждого будет время согласно регламенту», — сказал Вегнер. 12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва проект был рассмотрен узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...