Противники QR-кодов нагрянули в свердловское заксо

Сторонники организации «Роднадзор» добиваются отмены QR-кодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

У здания свердловского заксобрания, где рассматривают федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, собрались противники коронавирусных ограничений из организации «Родительский надзор». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«У заксобрания собрались противники QR-кодов. Они собрались, потому что хотят добиться отмены соответствующего закона», — сообщил журналист.

Депутат заксо от партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер вышел к собравшимся, проводил их в зал. Каждому из представителей организации будет выделено время на произнесение речи. «Мы выслушаем все позиции организаций, у каждого будет время согласно регламенту», — сказал Вегнер.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва проект был рассмотрен узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.