В Кремле предложили регионам самим решать вопрос с QR-кодами

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
В регионах РФ много различных эпидемиологических нюансов, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Людям в регионах виднее, какие ограничительные меры следует ввести исходя их эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это сложная тема, много нюансов в регионах. Людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективны, какие менее. Это рабочий процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. В Совете Федерации также поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, пишет RT.

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Людям в регионах виднее, какие ограничительные меры следует ввести исходя их эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это сложная тема, много нюансов в регионах. Людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективны, какие менее. Это рабочий процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. В Совете Федерации также поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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