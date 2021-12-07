В Кремле предложили регионам самим решать вопрос с QR-кодами

Людям в регионах виднее, какие ограничительные меры следует ввести исходя их эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это сложная тема, много нюансов в регионах. Людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективны, какие менее. Это рабочий процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. В Совете Федерации также поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, пишет RT.
Людям в регионах виднее, какие ограничительные меры следует ввести исходя их эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это сложная тема, много нюансов в регионах. Людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективны, какие менее. Это рабочий процесс», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан. В Совете Федерации также поддержали федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов, пишет RT.