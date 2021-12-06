Депутат Госдумы нашел в Конституции оправдание QR-кодам

В России хотят повсеместно ввести QR-коды Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан, потому что в чрезвычайных ситуациях можно вводить ограничения для сохранения жизни и здоровья населения. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«В Конституции есть право на жизнь. В Конституции написано, что в чрезвычайных ситуациях мы имеем право вводить любые меры для сохранения жизни граждан», — сказал Олег Матвейчев, видео опубликовано на его youtube-канале.

Также он считает, что система QR-кодов не ограничивает свободу передвижения, которая предусмотрена Конституцией. Матвейчев считает, что это условия, а не ограничения. «Я могу сейчас пойти и сесть на самолет, но у меня попросят паспорт и деньги. Получается, это что сегрегация? Мы таких разделений видим миллионы. Конституция дает общие нормы и общие правила, и они конкретными законами применяются», — сказал депутат.

Ранее экс-прокурор Крыма, посол РФ в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за введения QR-кодов. Она назвала это дискриминацией. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что законопроекты о QR-кодах нарушают права россиян. Он сообщил о подготовке обращения в Конституционный суд.