Депутат Госдумы нашел в Конституции оправдание QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR кодов. Екатеринбург, QR код, проверка qr-кода
В России хотят повсеместно ввести QR-коды Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан, потому что в чрезвычайных ситуациях можно вводить ограничения для сохранения жизни и здоровья населения. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«В Конституции есть право на жизнь. В Конституции написано, что в чрезвычайных ситуациях мы имеем право вводить любые меры для сохранения жизни граждан», — сказал Олег Матвейчев, видео опубликовано на его youtube-канале.

Также он считает, что система QR-кодов не ограничивает свободу передвижения, которая предусмотрена Конституцией. Матвейчев считает, что это условия, а не ограничения. «Я могу сейчас пойти и сесть на самолет, но у меня попросят паспорт и деньги. Получается, это что сегрегация? Мы таких разделений видим миллионы. Конституция дает общие нормы и общие правила, и они конкретными законами применяются», — сказал депутат.

Ранее экс-прокурор Крыма, посол РФ в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за введения QR-кодов. Она назвала это дискриминацией. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что законопроекты о QR-кодах нарушают права россиян. Он сообщил о подготовке обращения в Конституционный суд.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Введение QR-кодов не нарушает конституционные права граждан, потому что в чрезвычайных ситуациях можно вводить ограничения для сохранения жизни и здоровья населения. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев. «В Конституции есть право на жизнь. В Конституции написано, что в чрезвычайных ситуациях мы имеем право вводить любые меры для сохранения жизни граждан», — сказал Олег Матвейчев, видео опубликовано на его youtube-канале. Также он считает, что система QR-кодов не ограничивает свободу передвижения, которая предусмотрена Конституцией. Матвейчев считает, что это условия, а не ограничения. «Я могу сейчас пойти и сесть на самолет, но у меня попросят паспорт и деньги. Получается, это что сегрегация? Мы таких разделений видим миллионы. Конституция дает общие нормы и общие правила, и они конкретными законами применяются», — сказал депутат. Ранее экс-прокурор Крыма, посол РФ в африканской республике Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила о нарушении прав человека из-за введения QR-кодов. Она назвала это дискриминацией. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов также заявил, что законопроекты о QR-кодах нарушают права россиян. Он сообщил о подготовке обращения в Конституционный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...