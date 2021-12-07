В Кремле ответили на опасения из-за обязательных QR-кодов

Все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Законопроект находится в работе. Эта тема прорабатывается в соответствующих комиссиях и на экспертном уровне. Все нюансы планируется обсудить в ходе экспертной проработки», — пояснил Дмитрий Песков.
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сделал прогноз, что с введением обязательных QR-кодов может обрушиться сфера межмуниципальных и межрегиональных перевозок из-за резкого снижения пассажиропотока. Это несет, по мнению Нечаева, экономические риски и риск роста социальной напряженности.
Все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Законопроект находится в работе. Эта тема прорабатывается в соответствующих комиссиях и на экспертном уровне. Все нюансы планируется обсудить в ходе экспертной проработки», — пояснил Дмитрий Песков. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сделал прогноз, что с введением обязательных QR-кодов может обрушиться сфера межмуниципальных и межрегиональных перевозок из-за резкого снижения пассажиропотока. Это несет, по мнению Нечаева, экономические риски и риск роста социальной напряженности.