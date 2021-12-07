В Кремле ответили на опасения из-за обязательных QR-кодов

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В Кремле считают, что все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут учтены при принятии законопроектов Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Законопроект находится в работе. Эта тема прорабатывается в соответствующих комиссиях и на экспертном уровне. Все нюансы планируется обсудить в ходе экспертной проработки», — пояснил Дмитрий Песков.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сделал прогноз, что с введением обязательных QR-кодов может обрушиться сфера межмуниципальных и межрегиональных перевозок из-за резкого снижения пассажиропотока. Это несет, по мнению Нечаева, экономические риски и риск роста социальной напряженности.

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Все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Законопроект находится в работе. Эта тема прорабатывается в соответствующих комиссиях и на экспертном уровне. Все нюансы планируется обсудить в ходе экспертной проработки», — пояснил Дмитрий Песков. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сделал прогноз, что с введением обязательных QR-кодов может обрушиться сфера межмуниципальных и межрегиональных перевозок из-за резкого снижения пассажиропотока. Это несет, по мнению Нечаева, экономические риски и риск роста социальной напряженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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