В Госдуме выступили против новой идеи о QR-кодах. «Россия не готова»

06 декабря 2021 в 20:10 Размер текста - 17 +

Россия технически не готова к введению QR-кодов, считает Алексей Нечаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Глава фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Алексей Нечаев предложил отказаться введения QR-кодов в транспорте. По его словам, это обрушит всю сферу пассажирских перевозок в России. Только авиационная отрасль потеряет 90 миллиардов рублей за первые шесть месяцев 2022 года, отметил политик. «Россия готовится ввести обязательные QR-коды на транспорте. Кто выиграет от этого? Похоже, никто. Авиаперевозчики подсчитали, что после введения QR-кодов отрасль потеряет 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года. Мы увидим не только банкротство перевозчиков, но и рост цен на билеты», — написал Алексей Нечаев в своем telegram-канале. Депутат сослался на прогноз Ассоциации туроператоров России, согласно которому 74% туристов могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов после введения QR-кодов. Многие россияне не смогут доехать до работы на поездах, общественном транспорте и междугородных автобусах, считает Нечаев. Лидер «Новых людей» считает, что QR-коды усилят не только экономическую, но и социальную напряженность. Он призвал отказаться от «политики запретов и ограничений». По мнению Нечаева, в стране не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей, чтобы вводить коды. «Россия еще и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте», — написал депутат. Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству РФ, сообщило, что власти продумывают новый документ для привитых и переболевших, который заменит QR-коды. В частности, планируется свести к минимуму использование этого термина в публичной риторике. Тем временем законопроект о QR-кодах, который внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре, сейчас изучают в регионах, Общественной палате, Совете Федерации и Счетной палате. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, законопроект пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Алексей Нечаев предложил отказаться введения QR-кодов в транспорте. По его словам, это обрушит всю сферу пассажирских перевозок в России. Только авиационная отрасль потеряет 90 миллиардов рублей за первые шесть месяцев 2022 года, отметил политик. «Россия готовится ввести обязательные QR-коды на транспорте. Кто выиграет от этого? Похоже, никто. Авиаперевозчики подсчитали, что после введения QR-кодов отрасль потеряет 90 млрд рублей только в первой половине 2022 года. Мы увидим не только банкротство перевозчиков, но и рост цен на билеты», — написал Алексей Нечаев в своем telegram-канале. Депутат сослался на прогноз Ассоциации туроператоров России, согласно которому 74% туристов могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов после введения QR-кодов. Многие россияне не смогут доехать до работы на поездах, общественном транспорте и междугородных автобусах, считает Нечаев. Лидер «Новых людей» считает, что QR-коды усилят не только экономическую, но и социальную напряженность. Он призвал отказаться от «политики запретов и ограничений». По мнению Нечаева, в стране не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей, чтобы вводить коды. «Россия еще и технически не готова к введению QR-кодов на транспорте», — написал депутат. Ранее РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству РФ, сообщило, что власти продумывают новый документ для привитых и переболевших, который заменит QR-коды. В частности, планируется свести к минимуму использование этого термина в публичной риторике. Тем временем законопроект о QR-кодах, который внесли на рассмотрение в Госдуму РФ в ноябре, сейчас изучают в регионах, Общественной палате, Совете Федерации и Счетной палате. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, законопроект пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает агентство Nation News.