Чиновники на севере УрФО зарабатывают в 4 раза больше жителей

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, депутат, чиновник
В «тюменской матрешке» выгодно работать на госслужбе Фото:

Чиновники из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в среднем получают почти в четыре раза больше обычных жителей. Это следует из исследования некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл», которая признана в России иноагентом.

Авторы исследования взяли за основу медианные доходы чиновников по итогам декларационной кампании за 2020 год и сравнили их с заработком жителей того же региона, рассчитанного Росстатом. «Самые высокие медианные доходы в России у чиновников ЯНАО — они получают в среднем 241 тыс. рублей в месяц. Это в 3,8 раза больше заработка обычных жителей региона. Их средний доход 63 тыс. рублей», — указано в документе.

В Югре чиновники в среднем получают 167 тысяч рублей, в то время как у обычных жителей зарплата составляет 42 тысячи рублей. В Тюменской области госслужащие зарабатывают 104 тысяч рублей, а средний доход других тюменцев находится на уровне 24 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодного обращения к югорчанам раскрыла размер заработков жителей региона. Заработок свыше 75 тысяч рублей, что считается средним в Ханты-Мансийском округе, получается около 40% работающего населения.

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Чиновники из ХМАО, ЯНАО и Тюменской области в среднем получают почти в четыре раза больше обычных жителей. Это следует из исследования некоммерческой организации «Трансперенси Интернешнл», которая признана в России иноагентом. Авторы исследования взяли за основу медианные доходы чиновников по итогам декларационной кампании за 2020 год и сравнили их с заработком жителей того же региона, рассчитанного Росстатом. «Самые высокие медианные доходы в России у чиновников ЯНАО — они получают в среднем 241 тыс. рублей в месяц. Это в 3,8 раза больше заработка обычных жителей региона. Их средний доход 63 тыс. рублей», — указано в документе. В Югре чиновники в среднем получают 167 тысяч рублей, в то время как у обычных жителей зарплата составляет 42 тысячи рублей. В Тюменской области госслужащие зарабатывают 104 тысяч рублей, а средний доход других тюменцев находится на уровне 24 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодного обращения к югорчанам раскрыла размер заработков жителей региона. Заработок свыше 75 тысяч рублей, что считается средним в Ханты-Мансийском округе, получается около 40% работающего населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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