Греф назвал чушью санкции против рубля

07 декабря 2021 в 16:36 Размер текста - 17 +

Герман Греф уверен, что санкции по ограничению конвертации рубля невозможны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что из-за текущей политической ситуации запрет конвертации рубля невозможен. Такое заявление он сделал из-за того, что ранее издание Bloomberg сообщило о вероятности введения против России санкций новых, предполагающих ограничение конвертации рубля в другие валюты. «Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — слова Грефа приводит РБК. По словам Грефа, под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Также он никогда не слышал, чтобы кто-то планировал подобное, информирует MK.RU . Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения таких санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «нападения» России на Украину, передает RT. «Крайней мерой», по информации Bloomberg, будет отключение России от системы международных платежей SWIFT, уточняет «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что из-за текущей политической ситуации запрет конвертации рубля невозможен. Такое заявление он сделал из-за того, что ранее издание Bloomberg сообщило о вероятности введения против России санкций новых, предполагающих ограничение конвертации рубля в другие валюты. «Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — слова Грефа приводит РБК. По словам Грефа, под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Также он никогда не слышал, чтобы кто-то планировал подобное, информирует MK.RU. Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения таких санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «нападения» России на Украину, передает RT. «Крайней мерой», по информации Bloomberg, будет отключение России от системы международных платежей SWIFT, уточняет «Национальная служба новостей».