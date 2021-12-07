Греф назвал чушью санкции против рубля

Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что из-за текущей политической ситуации запрет конвертации рубля невозможен. Такое заявление он сделал из-за того, что ранее издание Bloomberg сообщило о вероятности введения против России санкций новых, предполагающих ограничение конвертации рубля в другие валюты.
«Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — слова Грефа приводит РБК.
По словам Грефа, под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Также он никогда не слышал, чтобы кто-то планировал подобное, информирует MK.RU.
Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения таких санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «нападения» России на Украину, передает RT. «Крайней мерой», по информации Bloomberg, будет отключение России от системы международных платежей SWIFT, уточняет «Национальная служба новостей».
Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что из-за текущей политической ситуации запрет конвертации рубля невозможен. Такое заявление он сделал из-за того, что ранее издание Bloomberg сообщило о вероятности введения против России санкций новых, предполагающих ограничение конвертации рубля в другие валюты. «Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — слова Грефа приводит РБК. По словам Грефа, под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать. Также он никогда не слышал, чтобы кто-то планировал подобное, информирует MK.RU. Ранее сообщалось, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения таких санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае «нападения» России на Украину, передает RT. «Крайней мерой», по информации Bloomberg, будет отключение России от системы международных платежей SWIFT, уточняет «Национальная служба новостей».