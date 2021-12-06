06 декабря 2021
05 декабря 2021

Больница в ЯНАО задолжала врачу надбавки за работу с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, врачи, медперсонал, медики
Врач-лаборант из СОКБ не получает ковидные надбавки за работу с кровью больных COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Салехардской окружной больнице не выплачивают ковидные надбавки врачу-лаборанту за работу с кровью больных COVID. Об этом сообщила сама врачу-лаборант Галина Малахова в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Я врач-лаборант в салехардской окружной больнице, работаю с нативным материалом (кровь) от пациентов с установленным диагнозом ковид-19. Положенные выплаты мне не выплачивают, хотя остальные работающие с нативным биоматериалом все получают! Заведующая лабораторией отказывается пояснить ситуацию — почему именно мне не выплачивают, а другие сотрудники регулярно получают ковидные выплаты», — пишет врач-лаборант.

В Салехардской окружной больнице заявили, что врач-лаборант Галина Малахова не имеет права на выплаты. Мотивирует это решение медицинская организация фактом, что в ноябре 2021 года медик не контактировала с зараженной кровью COVID.

«Главный врач ГБУЗ СОКБ рассмотрел обращения по выплатам Малаховой ГА. Врач-лаборант Малахова Г.А. в ноябре 2021 года не контактировала с биоматериалом пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем не имеет права на специальные выплаты. Отсутствие оснований для выплат воспринимается Малаховой Г.А, как притеснения со стороны руководителя», — сообщили URA.RU в СОКБ.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардская окружная клиническая больница будет оспаривать решение суда о выплате 500 тыс. рублей за смерть пациента. Жена умершего написала заявление в прокуратуру, которая подала иск о выплате компенсации.

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В Салехардской окружной больнице не выплачивают ковидные надбавки врачу-лаборанту за работу с кровью больных COVID. Об этом сообщила сама врачу-лаборант Галина Малахова в комментариях в Instagram-аккаунте губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Я врач-лаборант в салехардской окружной больнице, работаю с нативным материалом (кровь) от пациентов с установленным диагнозом ковид-19. Положенные выплаты мне не выплачивают, хотя остальные работающие с нативным биоматериалом все получают! Заведующая лабораторией отказывается пояснить ситуацию — почему именно мне не выплачивают, а другие сотрудники регулярно получают ковидные выплаты», — пишет врач-лаборант. В Салехардской окружной больнице заявили, что врач-лаборант Галина Малахова не имеет права на выплаты. Мотивирует это решение медицинская организация фактом, что в ноябре 2021 года медик не контактировала с зараженной кровью COVID. «Главный врач ГБУЗ СОКБ рассмотрел обращения по выплатам Малаховой ГА. Врач-лаборант Малахова Г.А. в ноябре 2021 года не контактировала с биоматериалом пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем не имеет права на специальные выплаты. Отсутствие оснований для выплат воспринимается Малаховой Г.А, как притеснения со стороны руководителя», — сообщили URA.RU в СОКБ. Ранее URA.RU сообщало, что Салехардская окружная клиническая больница будет оспаривать решение суда о выплате 500 тыс. рублей за смерть пациента. Жена умершего написала заявление в прокуратуру, которая подала иск о выплате компенсации.
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