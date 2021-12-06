06 декабря 2021

В ЯНАО увеличат прожиточный минимум

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Власти ЯНАО увеличат прожиточный минимум в регионе на 500 рублей Фото:

Власти ЯНАО увеличат прожиточный минимум в регионе на 2022 год. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО.

«Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения — 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 19 652 рубля, для пенсионеров — 15 505 рублей, для детей — 17 579 рублей», — говорится в опубликованном документе.

Власти увеличивают сумму приточного минимума на 500 рублей по всем группам. До этого было установлено 17 тысяч для одного человека и 19 тысяч для работающего жителя региона на 2022 год.

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Власти ЯНАО увеличат прожиточный минимум в регионе на 2022 год. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО. «Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год в расчете на душу населения — 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 19 652 рубля, для пенсионеров — 15 505 рублей, для детей — 17 579 рублей», — говорится в опубликованном документе. Власти увеличивают сумму приточного минимума на 500 рублей по всем группам. До этого было установлено 17 тысяч для одного человека и 19 тысяч для работающего жителя региона на 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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