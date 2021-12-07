Иммунолог Жемчугов: COVID ищет нового «хозяина» вместо человека

07 декабря 2021 в 21:41 Размер текста - 17 +

Если коронавирус найдет нового хозяина, будет новая инфекция Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса скоро закончится, ведь новый штамм «Омикрон» ищет себе нового хозяина, и это не люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — передает РИА «Новости» слова эксперта. Жемчугов также пояснил, что вирусу не выгодно, чтобы его носители умирали, потому что он не выживет в мертвом теле, приводит информацию Vse42.Ru. Поэтому он меняется, чтобы протекать в более легкой форме и не вызывать летальных исходов, уточняет Pravda.Ru. Пандемия коронавируса в этой связи у людей подходит к концу, утверждает иммунолог. Однако конкретные сроки этого будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, передает деловое издание «Взгляд». В свою очередь, главный врач-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов дополнил, что лучшим средством для борьбы с распространением коронавируса является прививка. В частности, это поможет от омикрон-штамма. «С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации. Потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — цитирует его «Федеральное агентство новостей». По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый штамм может оказаться заразнее «Дельты», но будет обладать меньшей патогенностью. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пандемия коронавируса скоро закончится, ведь новый штамм «Омикрон» ищет себе нового хозяина, и это не люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — передает РИА «Новости» слова эксперта. Жемчугов также пояснил, что вирусу не выгодно, чтобы его носители умирали, потому что он не выживет в мертвом теле, приводит информацию Vse42.Ru. Поэтому он меняется, чтобы протекать в более легкой форме и не вызывать летальных исходов, уточняет Pravda.Ru. Пандемия коронавируса в этой связи у людей подходит к концу, утверждает иммунолог. Однако конкретные сроки этого будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, передает деловое издание «Взгляд». В свою очередь, главный врач-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов дополнил, что лучшим средством для борьбы с распространением коронавируса является прививка. В частности, это поможет от омикрон-штамма. «С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации. Потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — цитирует его «Федеральное агентство новостей». По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый штамм может оказаться заразнее «Дельты», но будет обладать меньшей патогенностью.