Иммунолог Жемчугов: COVID ищет нового «хозяина» вместо человека

Пандемия коронавируса скоро закончится, ведь новый штамм «Омикрон» ищет себе нового хозяина, и это не люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — передает РИА «Новости» слова эксперта.
Жемчугов также пояснил, что вирусу не выгодно, чтобы его носители умирали, потому что он не выживет в мертвом теле, приводит информацию Vse42.Ru. Поэтому он меняется, чтобы протекать в более легкой форме и не вызывать летальных исходов, уточняет Pravda.Ru.
Пандемия коронавируса в этой связи у людей подходит к концу, утверждает иммунолог. Однако конкретные сроки этого будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, передает деловое издание «Взгляд».
В свою очередь, главный врач-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов дополнил, что лучшим средством для борьбы с распространением коронавируса является прививка. В частности, это поможет от омикрон-штамма. «С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации. Потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — цитирует его «Федеральное агентство новостей». По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый штамм может оказаться заразнее «Дельты», но будет обладать меньшей патогенностью.
Пандемия коронавируса скоро закончится, ведь новый штамм «Омикрон» ищет себе нового хозяина, и это не люди. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. «Он ищет в природе новых хозяев. Если найдет новое животное, которое будет его не убивать, там и останется, будет новая природно-очаговая инфекция», — передает РИА «Новости» слова эксперта. Жемчугов также пояснил, что вирусу не выгодно, чтобы его носители умирали, потому что он не выживет в мертвом теле, приводит информацию Vse42.Ru. Поэтому он меняется, чтобы протекать в более легкой форме и не вызывать летальных исходов, уточняет Pravda.Ru. Пандемия коронавируса в этой связи у людей подходит к концу, утверждает иммунолог. Однако конкретные сроки этого будут зависеть от создания планетарной иммунной прослойки более 70%, передает деловое издание «Взгляд». В свою очередь, главный врач-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов дополнил, что лучшим средством для борьбы с распространением коронавируса является прививка. В частности, это поможет от омикрон-штамма. «С точки зрения того, как защититься, я бы хотел призвать к вакцинации. Потому что это единственное средство, которое позволяет управлять рисками при коронавирусной инфекции», — цитирует его «Федеральное агентство новостей». По мнению гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый штамм может оказаться заразнее «Дельты», но будет обладать меньшей патогенностью.