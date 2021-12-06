Иммунолог Крючков раскрыл, насколько «Омикрон» заразнее «Дельты»

06 декабря 2021 в 19:32 Размер текста - 17 +

По прогнозам, инфицированный «Омикроном» сможет заразить до 11 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм «Омикрон» может оказаться заразнее «Дельта»-линии. Один инфицированный сможет передать вирус сразу 11 окружающим. Такими прогнозами с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Возможно, „Омикрон“ окажется более заразной линией. По базовому репродуктивному числу заразность составит с 10 до 11 единиц, но окончательных данных пока нет. У „Дельта“-линии она составляет около восьми. Сейчас мы ждем данных по поводу ухода от специфического иммунитета, но, думаю, будет снижение эффективности на 10-15%, как произошло с „Дельтой“. Есть надежда, что будет ниже патогенность (способность вызывать заболевания — прим. URA.RU), но я склоняюсь к тому, что „Омикрон“ будет не менее патогенным, может быть, на уровне „Дельты“, может быть, ниже, но не сильно», — подчеркнул он. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что «Омикрон» показывает более высокую заразность, чем «Дельта»-штамм. «В октябре большую долю всех штаммов в ЮАР по результатам секвенирований биоматериалов заболевших составлял „Дельта“-штамм. В ноябре — уже „Омикрон“. Значит, трансмиссивность, то есть заразность, его существенно выше. И такая картина скоро будет наблюдаться повсюду, где уже начались случаи внутренней передачи. Учитывая быстрый рост числа инфицированных в той же ЮАР, нагрузка на здравоохранение в России может быть не меньше, чем в предыдущие волны», — объяснил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об обнаружении «Омикрона» в России. Штамм выявлен у двух туристов, приехавших из ЮАР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм «Омикрон» может оказаться заразнее «Дельта»-линии. Один инфицированный сможет передать вирус сразу 11 окружающим. Такими прогнозами с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Возможно, „Омикрон“ окажется более заразной линией. По базовому репродуктивному числу заразность составит с 10 до 11 единиц, но окончательных данных пока нет. У „Дельта“-линии она составляет около восьми. Сейчас мы ждем данных по поводу ухода от специфического иммунитета, но, думаю, будет снижение эффективности на 10-15%, как произошло с „Дельтой“. Есть надежда, что будет ниже патогенность (способность вызывать заболевания — прим. URA.RU), но я склоняюсь к тому, что „Омикрон“ будет не менее патогенным, может быть, на уровне „Дельты“, может быть, ниже, но не сильно», — подчеркнул он. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что «Омикрон» показывает более высокую заразность, чем «Дельта»-штамм. «В октябре большую долю всех штаммов в ЮАР по результатам секвенирований биоматериалов заболевших составлял „Дельта“-штамм. В ноябре — уже „Омикрон“. Значит, трансмиссивность, то есть заразность, его существенно выше. И такая картина скоро будет наблюдаться повсюду, где уже начались случаи внутренней передачи. Учитывая быстрый рост числа инфицированных в той же ЮАР, нагрузка на здравоохранение в России может быть не меньше, чем в предыдущие волны», — объяснил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об обнаружении «Омикрона» в России. Штамм выявлен у двух туристов, приехавших из ЮАР.