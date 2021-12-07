07 декабря 2021

В Госдуме предрекли рост безработицы из-за введения QR-кодов

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После введении QR-кодов темпы безработицы увеличатся, считают «Новые люди» Фото:

В России из-за повсеместного введения QR-кодов может вырасти безработица. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от «Новых людей», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«За 2020 год в стране потеряли работу более миллиона человек. Эксперты прогнозируют, что в случае введения QR-кодов, новые потери составят от полумиллиона до полутора миллионов человек. Тысячи предприятий могут прекратить свою деятельность.», — сообщил Демин. Он отметил, что больше всего от коронавирусных ограничений страдают ресторанный бизнес, сфера обслуживания, фитнес-индустрия, туризм.

По его словам, введение QR-кодов может привести к тяжелым последствиям. «Для того, чтобы избавиться от бедности, в первую очередь нужно, чтобы у людей была работа. А с новыми мерами ограничения рост безработицы будет только увеличиваться», — приводит слова депутата пресс-служба «Новых людей».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества.

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В России из-за повсеместного введения QR-кодов может вырасти безработица. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от «Новых людей», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «За 2020 год в стране потеряли работу более миллиона человек. Эксперты прогнозируют, что в случае введения QR-кодов, новые потери составят от полумиллиона до полутора миллионов человек. Тысячи предприятий могут прекратить свою деятельность.», — сообщил Демин. Он отметил, что больше всего от коронавирусных ограничений страдают ресторанный бизнес, сфера обслуживания, фитнес-индустрия, туризм. По его словам, введение QR-кодов может привести к тяжелым последствиям. «Для того, чтобы избавиться от бедности, в первую очередь нужно, чтобы у людей была работа. А с новыми мерами ограничения рост безработицы будет только увеличиваться», — приводит слова депутата пресс-служба «Новых людей». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, заявил, что все нюансы повсеместного введения QR-кодов будут проработаны в ходе обсуждения соответствующих законопроектов в Госдуме. При принятии документов будут учтены мнения экспертного сообщества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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