США хотят полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы

08 декабря 2021 в 02:12 Размер текста - 17 +

США и союзники рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы «со всеми последствиями» Фото: Анна Майорова © URA.RU В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости».