07 декабря 2021

США хотят полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
США и союзники рассматривают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы «со всеми последствиями» Фото:

В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

«Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...