США хотят полностью изолировать РФ от мировой финансовой системы

В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
«Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости».
В случае вторжения РФ на Украину Соединенные Штаты и союзники рассмотрят вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. «Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли», — передает заявление заместителя госсекретаря на слушаниях в сенате РИА «Новости». Для того чтобы удержать Россию от агрессии рассматриваются все возможные варианты, отметила Нуланд. Жесткие санкции в отношении РФ могут вводиться в несколько этапов, подчеркнула заместитель госсекретаря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Песков отметил, что санкции США против РФ — это «не новости».