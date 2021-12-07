Помощник Путина высказался о возможности вторжения РФ в Украину

08 декабря 2021 в 02:13 Размер текста - 17 +

Речь о гипотетической возможности отправки российских войск в Украину во время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена не шла. Вопрос «вторжения» даже не стоял на повестке, заявил журналистам по итогам двусторонних переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Об этом [о вторжении российских войск в Украину] речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!», — заявил Юрий Ушаков. Со стороны американских СМИ и украинских политиков участились заявления по поводу якобы готовящегося вторжения российских Вооруженных сил в Украину. Однако в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин заверил своего американского коллегу Джо Байдена, что у России нет намерений нарушать суверенитет соседнего государства.