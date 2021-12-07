07 декабря 2021

Помощник Путина высказался о возможности вторжения РФ в Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, военнослужащие, строй
У России нет намерений направлять свою армию в суверенную Украину, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото:

Речь о гипотетической возможности отправки российских войск в Украину во время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена не шла. Вопрос «вторжения» даже не стоял на повестке, заявил журналистам по итогам двусторонних переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Об этом [о вторжении российских войск в Украину] речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!», — заявил Юрий Ушаков.

Статья по теме
Путин показал свое отношение к войне с США и Украиной

Со стороны американских СМИ и украинских политиков участились заявления по поводу якобы готовящегося вторжения российских Вооруженных сил в Украину. Однако в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин заверил своего американского коллегу Джо Байдена, что у России нет намерений нарушать суверенитет соседнего государства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Речь о гипотетической возможности отправки российских войск в Украину во время переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена не шла. Вопрос «вторжения» даже не стоял на повестке, заявил журналистам по итогам двусторонних переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Об этом [о вторжении российских войск в Украину] речь даже не шла. Как отправлять войска на Украину? Это вторжение или что? Даже речи не было об этом!», — заявил Юрий Ушаков. Со стороны американских СМИ и украинских политиков участились заявления по поводу якобы готовящегося вторжения российских Вооруженных сил в Украину. Однако в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин заверил своего американского коллегу Джо Байдена, что у России нет намерений нарушать суверенитет соседнего государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...