СМИ: депутаты ГД нашли оправдание разделению россиян по QR-кодам

Противники вакцинации сами разделяют общество на привитых и непривитых, государство же старается защитить всех граждан. Об этом говорится в обосновании необходимости принятия законопроектов о QR-кодах, которое фракция ЕР подготовила для депутатов Госдумы.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о „сегрегации“ общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит».
Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.
Противники вакцинации сами разделяют общество на привитых и непривитых, государство же старается защитить всех граждан. Об этом говорится в обосновании необходимости принятия законопроектов о QR-кодах, которое фракция ЕР подготовила для депутатов Госдумы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о „сегрегации“ общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит». Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.