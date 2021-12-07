СМИ: депутаты ГД нашли оправдание разделению россиян по QR-кодам

08 декабря 2021 в 03:22 Размер текста - 17 +

Антипрививочники сами занимаются сегрегацией, считают депутаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Противники вакцинации сами разделяют общество на привитых и непривитых, государство же старается защитить всех граждан. Об этом говорится в обосновании необходимости принятия законопроектов о QR-кодах, которое фракция ЕР подготовила для депутатов Госдумы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о „сегрегации“ общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит». Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Противники вакцинации сами разделяют общество на привитых и непривитых, государство же старается защитить всех граждан. Об этом говорится в обосновании необходимости принятия законопроектов о QR-кодах, которое фракция ЕР подготовила для депутатов Госдумы. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ, в тексте для депутатов даны ответы на «разговоры противников вакцинации о „сегрегации“ общества». Все их действия и есть самая настоящая сегрегация, говорится в документе, поскольку государство создает условия защиты права на жизнь и здоровье для всех, защищая в том числе и явных нарушителей всех карантинных мер, которые подвергают опасности жизнь других. А они сами «пытаются этому помешать, разделяя искусственно общество на тех, кто заботится о своем здоровье и жизни, и тех, кто этому мешает, кто этому противостоит». Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента РФ законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Их будут применять в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Кабмин заявил, что это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. Позднее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионе, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает RT.