Россия опередила Швейцарию по экспорту шоколада

08 декабря 2021 в 04:27 Размер текста - 17 +

В предыдущем году Россия заняла 11 место в рейтинге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия заняла десятое место в мировом рейтинге стран, осуществляющих экспорт шоколада, и обогнала Швейцарию. Это следует из сообщения Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade. «По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию» — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Асконда». Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2021 года РФ экспортировала в годовом выражении продукции из шоколада на 838 $ млн, в то время как Швейцария за тот же период реализовала продукции на 819 $ млн. Согласно данным «Асконда», объем поставок РФ шоколадной продукции за границу в этом году составит 824,5 тыс. т на сумму 1,68 $ млрд. Такие цифры станут рекордными и превысят показатели по объему экспорта в допандеминйное время, в 2019 году, на 30,8%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заняла десятое место в мировом рейтинге стран, осуществляющих экспорт шоколада, и обогнала Швейцарию. Это следует из сообщения Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» со ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade. «По итогам первых восьми месяцев 2021 года Россия заняла десятое место в мировом рейтинге экспортеров шоколада, обогнав Швейцарию» — пишут «Известия», ссылаясь на данные «Асконда». Отмечается, что по состоянию на сентябрь 2021 года РФ экспортировала в годовом выражении продукции из шоколада на 838 $ млн, в то время как Швейцария за тот же период реализовала продукции на 819 $ млн. Согласно данным «Асконда», объем поставок РФ шоколадной продукции за границу в этом году составит 824,5 тыс. т на сумму 1,68 $ млрд. Такие цифры станут рекордными и превысят показатели по объему экспорта в допандеминйное время, в 2019 году, на 30,8%.