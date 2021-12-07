Росстат: в России рекордно подорожал бензин

08 декабря 2021 в 04:29 Размер текста - 17 +

Цены на бензин с начала года выросли на 8,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на 8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В целом для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, передает « Коммерсант». Однако, как сообщает издание, по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года. 7 декабря Аи-92 и Аи-95 стоили 50,2 тысячи рублей и 51,3 тысячи рублей за тонну соответственно. При этом отмечается, что заметно подорожало зимнее дизтопливо, на которое переходят автовладельцы из-за наступления холодов. Сейчас оптовая цена зимнего дизтоплива находится недалеко от максимальных значений в 64 тысяч рублей за тонну. Ранее Российский топливный союз (РТС) потребовал принять ряд мер для избежания роста цен в оптовом сегменте в следующем году. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. По его словам, экспорт морозостойкого дизельного топлива стоит вовсе запретить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С начала года бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 8,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. На 29 ноября с начала года бензин и дизтопливо на заправках подорожали в среднем на 8,5%, при этом накопленная инфляция составила 7,5%. В целом для бензина это пока самые высокие темпы роста с 2018 года, когда цены выросли на 9,4%, передает «Коммерсант». Однако, как сообщает издание, по итогам 2021 года рост цен на заправках может оказаться все же ниже 8%, так как сейчас оптовая стоимость бензина вернулась к значениям начала года. 7 декабря Аи-92 и Аи-95 стоили 50,2 тысячи рублей и 51,3 тысячи рублей за тонну соответственно. При этом отмечается, что заметно подорожало зимнее дизтопливо, на которое переходят автовладельцы из-за наступления холодов. Сейчас оптовая цена зимнего дизтоплива находится недалеко от максимальных значений в 64 тысяч рублей за тонну. Ранее Российский топливный союз (РТС) потребовал принять ряд мер для избежания роста цен в оптовом сегменте в следующем году. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. По его словам, экспорт морозостойкого дизельного топлива стоит вовсе запретить.