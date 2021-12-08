Миронов рассказал, как спас президентские выборы в РФ

По словам Сергея Миронова, у него никогда не было президентских амбиций Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов участвовал в президентских выборах только для того, чтобы помешать их срыву. По словам политика, у него никогда не было президентских амбиций.

«У меня не было и нет президентских амбиций. Поэтому не следует делать из моих результатов какие-то глубокомысленные выводы. Моим главным стремлением было гарантировать своим участием, что выборы состоятся и никакие неожиданности вроде снятия всех кандидатов не смогут помешать голосованию», — сказал Миронов в разговоре с «Федеральной службой новостей».

Политик отметил, что как лидер парламентской партии не мог уклониться от участия в важнейших федеральных выборах, хотя партия и поддерживала президента России Владимира Путина. Миронов участвовал в президентских выборах дважды, в 2004 и 2012 году.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский сказал, что ведущие политические партии обновят список кандидатов на ближайшие президентские выборы. По мнению Белковского, других кандидатов в президенты РФ может выдвинуть КПРФ и ЛДПР.