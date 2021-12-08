Миронов рассказал, как спас президентские выборы в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит председателя партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергея Миронова. Пермь , портрет, миронов сергей
По словам Сергея Миронова, у него никогда не было президентских амбиций Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов участвовал в президентских выборах только для того, чтобы помешать их срыву. По словам политика, у него никогда не было президентских амбиций.

«У меня не было и нет президентских амбиций. Поэтому не следует делать из моих результатов какие-то глубокомысленные выводы. Моим главным стремлением было гарантировать своим участием, что выборы состоятся и никакие неожиданности вроде снятия всех кандидатов не смогут помешать голосованию», — сказал Миронов в разговоре с «Федеральной службой новостей».

Политик отметил, что как лидер парламентской партии не мог уклониться от участия в важнейших федеральных выборах, хотя партия и поддерживала президента России Владимира Путина. Миронов участвовал в президентских выборах дважды, в 2004 и 2012 году.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский сказал, что ведущие политические партии обновят список кандидатов на ближайшие президентские выборы. По мнению Белковского, других кандидатов в президенты РФ может выдвинуть КПРФ и ЛДПР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов участвовал в президентских выборах только для того, чтобы помешать их срыву. По словам политика, у него никогда не было президентских амбиций. «У меня не было и нет президентских амбиций. Поэтому не следует делать из моих результатов какие-то глубокомысленные выводы. Моим главным стремлением было гарантировать своим участием, что выборы состоятся и никакие неожиданности вроде снятия всех кандидатов не смогут помешать голосованию», — сказал Миронов в разговоре с «Федеральной службой новостей». Политик отметил, что как лидер парламентской партии не мог уклониться от участия в важнейших федеральных выборах, хотя партия и поддерживала президента России Владимира Путина. Миронов участвовал в президентских выборах дважды, в 2004 и 2012 году. Ранее политтехнолог Станислав Белковский сказал, что ведущие политические партии обновят список кандидатов на ближайшие президентские выборы. По мнению Белковского, других кандидатов в президенты РФ может выдвинуть КПРФ и ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...