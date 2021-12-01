Школы челябинского города отправили на дистанционное обучение

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Школы Снежинска переводятся на дистанционную учебу со 2 по 8 декабря Фото:
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Коронавирус COVID-19

Школы города Снежинск Челябинской области со 2 декабря переходят на дистанционную учебу. Информация об этом опубликована на сайтах образовательных учреждений, которые ссылаются на решения местного оперштаба по борьбе с COVID.

«Решением штаба, действующего при городской администрации, со 2 по 8 декабря все школы Снежинска переводятся на дистанционную учебу. Такое решение принято в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении на сайте специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №128.

Такая же информация опубликована на сайте средней школы №135. Ранее URA.RU сообщало, что Снежинск стал первым городом в Челябинской области, где ввели обязательную вакцинацию. В конце октября власти Снежинска закрывали въезд в город непривитым. В апреле 2020 года власти полностью закрывали въезд и выезд в Снежинск, воспользовавшись его статусом закрытого территориального образования (ЗАТО).

1 декабря челябинские власти сообщили, что для создания коллективного иммунитета среди несовершеннолетних в регионе необходимо вакцинировать 80% подростков — 193 тысячи человек. При этом замминистра здравоохранения области Татьяна Колчинская отмечала, что пока поставок вакцины нет и вряд ли они начнутся до конца декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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