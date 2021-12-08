Миронов предложил Зюганову объединить СР и КПРФ

Геннадию Зюганову стоит задуматься об объединении КПРФ и «Справедливой России — За правду», считает Сергей Миронов Официальный сайт Государственной думы РФ duma.gov.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова задуматься об объединении возглавляемых ими политических партий. Миронов отметил, что в партиях много оппозиционных депутатов.

«У нас тысячи депутатов региональных законодательных собраний и представительных органов местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. Если эти политики не имеют пока федеральной известности, то это вовсе не означает, что они отказались от своих оппозиционных взглядов. Зюганову я советую задуматься, наконец, о перспективах объединения наших партий и о том, что нам сегодня нужно делать, чтобы завтра это объединение стало неизбежным», — сказал Миронов в интервью «Федеральной службе новостей».

В ходе интервью Миронов также отметил, что у него никогда не было президентских амбиций. «Моим главным стремлением было гарантировать своим участием, что выборы состоятся и никакие неожиданности не смогут помешать голосованию», — подчеркнул Миронов.